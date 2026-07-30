Опубликовано 30 июля 2026, 10:401 мин.
Россияне поставили исторический рекорд, покупая полноприводные автомобили
«Автостат»: в России 43% проданных автомобилей имеют полный привод. По данным агентства «Автостат», ссылающегося на статистику АО «ППК», за первые шесть месяцев 2026 года в России было реализовано 260,4 тыс. новых легковых машин с полным приводом. Этот показатель составляет 42,8% от общего объёма рынка и является абсолютным историческим максимумом.
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Предыдущий рекорд был установлен в 2025 году (39,5%). В текущем году доля полноприводных автомобилей впервые преодолела отметку в 40%. На этом фоне рыночная доля переднеприводных моделей опустилась ниже психологического порога в 60%, составив по итогам полугодия 57%.
Динамика спроса подтверждает этот тренд. С января по июнь 2026 года продажи автомобилей с полным приводом выросли на 34%, тогда как реализация машин с передним приводом увеличилась всего на 3%. Доля заднеприводных легковушек остается статистически незначительной — лишь 0,2% рынка.
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