Предыдущий рекорд был установлен в 2025 году (39,5%). В текущем году доля полноприводных автомобилей впервые преодолела отметку в 40%. На этом фоне рыночная доля переднеприводных моделей опустилась ниже психологического порога в 60%, составив по итогам полугодия 57%.

Динамика спроса подтверждает этот тренд. С января по июнь 2026 года продажи автомобилей с полным приводом выросли на 34%, тогда как реализация машин с передним приводом увеличилась всего на 3%. Доля заднеприводных легковушек остается статистически незначительной — лишь 0,2% рынка.

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