Россияне снова смогут заказать в такси «Волгу»

Под капотом — 2-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском. Для таксопарков доступны версии мощностью 150 и 200 лошадиных сил, работающие в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT). В оснащении заявлены двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, круговой обзор и комплекс систем активной безопасности.

Volga C50 уже доступна для покупки в трёх комплектациях. Цены стартуют от 2,9 миллиона рублей за базовую версию, достигая 3,4 миллиона за топ-исполнение «Премиум» с 18-дюймовыми дисками, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой с 12 динамиками и вентиляцией сидений. Для всех автомобилей марки действует гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Сборка всех моделей Volga, включая седан C50 и кроссоверы K40 и K50, налажена на производственной площадке в Нижнем Новгороде. Как отметили в пресс-службе бренда, сотрудничество с агрегатором такси — это ещё один способ сделать автомобиль доступным для широкой аудитории, которая сможет оценить его комфорт и надёжность в реальных городских условиях.

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