Россияне вынуждены нарушать ПДД из-за дорожных ловушек

По состоянию на 21 марта 2026 года в адрес проекта поступило 1969 сообщений. После значительного спада в 2023-м, когда была выявлена лишь 321 ловушка, их количество вновь начало расти и в 2025-м поднялось до 535. С начала 2026 года таковыз зафиксировано 59.

Для того чтобы обратить внимание правоохранителей на «ловушку», необходимо заполнить специальную форму — обращение рассмотрит комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК. Если наличие проблемы подтвердится, она будет устранена.

Форма «Дорожных ловушке» содержит ряд обязательных для заполнения граф. Дополнительно можно прикрепить фотографии. За устранение «ловушки» будет отвечать Госавтоинспекция Москвы совместно с дорожными службами города.

В организаторах инициативы указаны Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор».

Читайте также: