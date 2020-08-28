10:40

Загадка универсала на базе Rolls-Royce Wraith разгадана

Автомобиль, замеченный днём ранее на заправке, оказался делом рук известного кузовного ателье

Лиза Будрина
В Сети появились фотографии Rolls-Royce Wraith, переделанного в трёхдверный универсал – загадочный автомобиль удалось заснять на заправке. Теперь же выяснилось, что этот шутинг-брейк не что иное, как дело рук кузовного ателье Carat Duchatelet. Разработку экстерьера поручили дизайнеру Нильсу ван Рою, руководящему одноимённой компанией.

Новый проект Carat Duchatele и Niels van Roij Design назвали Silver Spectre. Для того, чтобы превратить Wraith в шутинг-брейк в стиле классических британских автомобилей с таким типом кузова, пришлось полностью перекроить крышу и изменить задние стойки, а также продумать остекление и заново собрать багажную дверь. Снимков интерьера пока нет, однако, как ожидается, универсал получит посадочную формулу 2+2, причём между креслами второго ряда организуют доступ к багажному отсеку.

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Фото: Carat Duchatelet

Всего планируется построить семь экземпляров Silver Spectre. Цену перевоплощения Wraith в шутинг-брейк пока не раскрывают.

Нильс ван Рой широко известен своими проектами на базе серийных автомобилей. Например, в 2018 году он создал шутинг-брейк, взяв за основу Tesla Model S: для универсала создали новые кузовные панели из алюминия, изменили форму задней стойки и крыши, а также с нуля построили заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.

Годом позже компания анонсировала выпуск шутинг-брейка в стиле Ferrari 250 GT SWB Breadvan. А в 2020 году Niels van Roij Design представила первый экземпляр трёхдверного Range Rover. Его планируется выпустить ограниченным тиражом 100 экземпляров.

Источник: Motor1.com со ссылкой на Carat Duchatelet