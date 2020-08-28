Загадка универсала на базе Rolls-Royce Wraith разгадана

Всего планируется построить семь экземпляров Silver Spectre. Цену перевоплощения Wraith в шутинг-брейк пока не раскрывают.

Нильс ван Рой широко известен своими проектами на базе серийных автомобилей. Например, в 2018 году он создал шутинг-брейк, взяв за основу Tesla Model S: для универсала создали новые кузовные панели из алюминия, изменили форму задней стойки и крыши, а также с нуля построили заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.