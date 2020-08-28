Загадка универсала на базе Rolls-Royce Wraith разгадана

Новый проект Carat Duchatele и Niels van Roij Design назвали Silver Spectre. Для того, чтобы превратить Wraith в шутинг-брейк в стиле классических британских автомобилей с таким типом кузова, пришлось полностью перекроить крышу и изменить задние стойки, а также продумать остекление и заново собрать багажную дверь. Снимков интерьера пока нет, однако, как ожидается, универсал получит посадочную формулу 2+2, причём между креслами второго ряда организуют доступ к багажному отсеку.
Фото: Carat Duchatelet
Всего планируется построить семь экземпляров Silver Spectre. Цену перевоплощения Wraith в шутинг-брейк пока не раскрывают.
Нильс ван Рой широко известен своими проектами на базе серийных автомобилей. Например, в 2018 году он создал шутинг-брейк, взяв за основу Tesla Model S: для универсала создали новые кузовные панели из алюминия, изменили форму задней стойки и крыши, а также с нуля построили заднюю дверь с интегрированным спойлером, дворником и стоп-сигналом.
Годом позже компания анонсировала выпуск шутинг-брейка в стиле Ferrari 250 GT SWB Breadvan. А в 2020 году Niels van Roij Design представила первый экземпляр трёхдверного Range Rover. Его планируется выпустить ограниченным тиражом 100 экземпляров.