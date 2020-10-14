Организаторы СМП РСКГ подвели итоги сезона

Что касается других классов, то в S1600 первая тройка выглядит так: Петр Плотников, Ефим Гантмахер, Борис Шульмейстер. В S1600 Юниор лучший результат показал Егор Фокин, а Егор Ганин и Артемий Першин заняли второе и третье место соответственно. А вот в Туринг-Лайте чемпион определился уже после шестого этапа — им стал Владимир Шешенин — поэтому борьба развернулась за серебро и бронзу. По итогам гонок победителями стали Леонид Панфилов (LADA Sport ROSNEFT) и Николай Карамышев.