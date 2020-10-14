Организаторы СМП РСКГ подвели итоги сезона

Организаторы СМП РСКГ называют год напряженным, но достигнутыми результатами, в общем-то, довольны. В этом сезоне удалось побить рекорд 2017 года по количеству участников — 118 против 129, — а также представить два новых класса: SMP GT4 Russia и Спортпрототип CN. В первом, к слову, золото получил Денис Ременяко, серебро и бронзу — Андрей Федотов и Андрей Гончаров соответственно.
Что касается других классов, то в S1600 первая тройка выглядит так: Петр Плотников, Ефим Гантмахер, Борис Шульмейстер. В S1600 Юниор лучший результат показал Егор Фокин, а Егор Ганин и Артемий Першин заняли второе и третье место соответственно. А вот в Туринг-Лайте чемпион определился уже после шестого этапа — им стал Владимир Шешенин — поэтому борьба развернулась за серебро и бронзу. По итогам гонок победителями стали Леонид Панфилов (LADA Sport ROSNEFT) и Николай Карамышев.
Самая напряженная борьба тем временем развернулась между участниками Супер-продакшн. И обладателем Кубка России в этом классе стал Владислав Незванкин, хоть он и финишировал шестым во второй гонке. Серебро и бронза — у Евгения Мейтеса и Николая Виханского. Чемпион премьер-класса Туринг — Кирилл Ладыгин. Компанию ему на подиуме составили Клим Гаврилов и Дмитрий Брагин.
В итоговом зачете джентльменского Трофея СМП РСКГ победу одержал Рустам Фатхутдинов, призерами стали Андрей Радошнов и Лев Толкачев.