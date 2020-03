«Демонический» кроссовер ABT RSQ8-R показали на видео

Впрочем, у ABT и так большой опыт в постройке инфернальных автомобилей. К примеру, в портфолио фирмы есть One of One, который формально представляет собой Audi A1 с двигателем 2.0 TFSI от кубкового Audi TT, выдающим 310 сил и 400 Нм момента в обычном режиме и 340 сил в овербусте, или первый в мире гибридный RS6 — его силовая установка развивает 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента.