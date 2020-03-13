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11:57

«Демонический» кроссовер ABT RSQ8-R показали на видео

Новинка дебютирует летом

Алексей Носаченко
Немецкое ателье ABT Sportsline подразнило фанатов тизером демонического RSQ8-R. «Горячий» кроссовер, построенный на базе Audi RS Q8, фирма рассекретит в июне 2020 года.

Пока неясно, насколько мощным окажется ABT RSQ8-R. Обычный серийный кроссовер с твин-турбо V8 4.0 располагает 600 лошадиными силами и 800 Нм крутящего момента, а с блоком управления ABT Engine Control отдача «восьмерки» возрастет до 700 сил и 880 Нм момента. Можно, конечно, ориентироваться на мастерскую Motoren Technik Mayer, которая с того же двигателя сняла 722 силы и 950 Нм, а с перкалибровкой топливной системы — 787 сил и 1030 Нм.

Впрочем, у ABT и так большой опыт в постройке инфернальных автомобилей. К примеру, в портфолио фирмы есть One of One, который формально представляет собой Audi A1 с двигателем 2.0 TFSI от кубкового Audi TT, выдающим 310 сил и 400 Нм момента в обычном режиме и 340 сил в овербусте, или первый в мире гибридный RS6 — его силовая установка развивает 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента.