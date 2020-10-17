В России с начала года на четверть сократилось производство автомобилей

По данным Росстата, из-за пандемии коронавируса, в период с января по сентябрь 2020 года объем производства легковых автомобилей сократился на 25,9 процентов. С конвейеров всех российских автозаводов за девять месяцев сошло 848 000 машин. Выпуск грузовых автомобилей за аналогичный период сократился на 16,5 процента. Количество собранных грузовиков составило 91 400 экземпляров.

Выпуск автобусной промышленности массой более пяти тонн сократился на 8,7 процента по сравнению с прошлогодним периодом. За прошедшие девять месяцев предприятия произвели 13 800 единиц пассажирского транспорта. Что касается автобусов массой до пяти тонн – их количество сократилось на 9,1 процента и составило 13 800 моделей.

Количество двигателей внутреннего сгорания произведенных в период с января по сентябрь составило 205 000 единиц, что на 15,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за сентябрь производство ДВС, выпускающихся для вторичного или зарубежного рынка уменьшилось на 7,6 процентов. Кузовное производство за прошедшие девять месяцев упало на 89 процентов и составило 19 000 штук. Рекордное падение выпуска элементов кузова пришлось также на сентябрь, потери составили 78,4 процента.