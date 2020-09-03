В России начнут выпускать новый электрокар

Причиной такого решения может стать недостаток инфраструктуры для «зеленых» автомобилей в России, сказал РБК глава CompMechLab Алексей Боровков. Запуск электрокара в России зависит от результата переговоров, которые компания ведет с инвесторами: если они пройдут успешно, в стране появится достаточное количество электрозаправок.

На сегодняшний день проект находится на стадии производства промышленного образца. Разработка автомобиля заняла два года, в течение которых было проведено множество виртуальных испытаний и краш-тестов модели с использованием цифрового «двойника».