В России начнут выпускать новый электрокар

Причиной такого решения может стать недостаток инфраструктуры для «зеленых» автомобилей в России, сказал РБК глава CompMechLab Алексей Боровков. Запуск электрокара в России зависит от результата переговоров, которые компания ведет с инвесторами: если они пройдут успешно, в стране появится достаточное количество электрозаправок.
На сегодняшний день проект находится на стадии производства промышленного образца. Разработка автомобиля заняла два года, в течение которых было проведено множество виртуальных испытаний и краш-тестов модели с использованием цифрового «двойника».
CompMechLab
Макет CML Car показали Владимиру Путину еще в 2018 году. Тогда разработчики заверили, что российский электромобиль будет легче и энергоэффективнее, чем зарубежные аналоги.
Боровков описывает итоговую версию автомобиля как небольшой городской кроссовер с кузовом из карбона, титана и алюминия. Несмотря на то, что электрокар будет массовым, внешность в можно будет подогнать под вкусы клиента. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете.
В августе Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), подразделением которого является CompMechLab, запатентовал внешность нового российского электрокара. На изображениях автомобиль разительно отличается от CML Car, показанного на рендерах разработчика, и напоминает еще не выпущенный отечественный сити-кар Zetta.