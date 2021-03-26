Джимхана по-русски: зимний дрифт по деревне на повозке в кокошниках

Главным героем выпуска «Дрифт на хуторе» стал житель русской глубинки, который одним зимним днём, передвигаясь на повозке, запряженной лошадью, встретил около своей деревни гонщиков, приехавших на съёмки очередного фильма про дрифт. Гости продемонстрировали свои навыки в управляемом заносе на одной из проселочных дорог.

Находясь под впечатлением от увиденного, мужчина решил попробовать свои силы в дрифте. Не имея автомобиля, он отправился к местной гадалке, которую попросил заколдовать его повозку. На следующей утро случилось настоящее чудо. Телега местного жителя превратилась с дрифткар, оборудованный рулевым колесом, педалями, а также гоночным сиденьем-«ковшом» и независимой подвеской.