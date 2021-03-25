Видео: гонщики устроили дрифт со взрывом на военном полигоне

Экстремальное видео снимали на территории военно-тактического учебного полигона Panthera Tactical Training Facility, расположенного в Западной Вирджинии, США. Данная местность предназначена для отработки манёвров при имитации ведения боевых действий американскими военнослужащими. Однако на этот раз полигон задействовали по другому сценарию.

В начале ролика гонщики устроили парный дрифт по узким лестным тропам на Ultra4 Racing 4440 Ford Bronco. Затем с помощью трамплина спортсмены выехали на проселочную дорогу. После чего в кадре появляются два Ford Mustang RTR, которые также исполнили совместный управляемый занос по асфальтированному участку полигона.