Видео: гонщики устроили дрифт со взрывом на военном полигоне

Экстремальное видео снимали на территории военно-тактического учебного полигона Panthera Tactical Training Facility, расположенного в Западной Вирджинии, США. Данная местность предназначена для отработки манёвров при имитации ведения боевых действий американскими военнослужащими. Однако на этот раз полигон задействовали по другому сценарию.
В начале ролика гонщики устроили парный дрифт по узким лестным тропам на Ultra4 Racing 4440 Ford Bronco. Затем с помощью трамплина спортсмены выехали на проселочную дорогу. После чего в кадре появляются два Ford Mustang RTR, которые также исполнили совместный управляемый занос по асфальтированному участку полигона.
Видео: взрыв 3000-сильного двигателя Dodge Ram
В какой-то момент с спорткарам присоединился один из пилотов багги. После тройного дрифта, Ultra4 Racing 4440 на мгновение отделился от «Мустангов», чтобы при помощи трамплина перепрыгнуть через спорткары, на фоне которых произошла серия мощных взрывов.
В декабре прошлого года российские блогеры опубликовали видеозапись смертельно опасного трюка. Один из организаторов двигался по перекрытой взлетно-посадочной полосе аэропорта на Tesla Model S со скоростью 250 километров в час, в то время как над электрокаром вплотную летел реактивный самолет Л-29.