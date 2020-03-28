Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:45

В России закрылись автосалоны. Но не для всех и не везде

Указ Владимира Путина о нерабочей неделе соблюдается не повсеместно

© wiki
Сергей Ильин
Противоэпидемиологические меры, анонсированные президентом России 25 марта, выполняются не всеми дилерскими центрами. Длинные выходные, которые должны продлиться с 28 марта по 5 апреля, не затронули целый ряд автосалонов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга — организации либо работают в обычном режиме, либо придумывают хитрые схемы общения с клиентами.

После обращения Владимира Путина официальный представитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Сергей Киселёв заявил в беседе с Autonews.ru, что автосалоны всех марок закроются на карантин с 28 марта по 5 апреля.

«Мотор» связался с десятью дилерскими центрами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Чебоксарах и пришёл к выводу, что «нерабочая неделя» распространяется не на все автосалоны, а за пределами двух столиц проблем с обслуживанием и покупкой автомобилей нет.

Один из «лайфхаков» работы в карантин от дилерского центра в Татарстане

К примеру, в Казани дилерские центры группы компаний «КАН Авто» (официальный дилер Lada, Kia, Hyundai, Renault, Ford, Genesis, УАЗ и Mercedes-Benz) работают с 28 марта по 5 апреля по сокращённому графику, отменены тест-драйвы, но на сервисное обслуживание и шоу-румы ограничения не распространяются. В обычном режиме работает официальный дилер Volkswagen «Фердинанд-Моторс» в Чебоксарах, нет изменений в графике «Арт-Моторс МБ» — официального дилера Mercedes-Benz в Уфе.

Зато в Москве и Санкт-Петербурге записаться на приём к дилерам нам не удалось: ни «Авилон», ни «Борисхоф», ни «Рольф» не готовы принимать частных клиентов и закрыты до 5 марта. В дилерском центре «Renault-Автомир» заявили, что принимают на обслуживание только в экстренных случаях, а в штатном режиме работают только с автомобилями юридических лиц и оперативных служб.

Российские автомобильные заводы в «нерабочую неделю» приостановят производство, причём на некоторых предприятиях, например, заводах Volkswagen Group Rus и концерна Peugeot-Citroen «ПСМА-Рус», режим простоя продлиться до 10 апреля. Впрочем, некоторые автопроизводители не исключают, что каратин в России будет пролонгирован.