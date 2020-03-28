В России закрылись автосалоны. Но не для всех и не везде

После обращения Владимира Путина официальный представитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Сергей Киселёв заявил в беседе с Autonews.ru, что автосалоны всех марок закроются на карантин с 28 марта по 5 апреля.

«Мотор» связался с десятью дилерскими центрами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Чебоксарах и пришёл к выводу, что «нерабочая неделя» распространяется не на все автосалоны, а за пределами двух столиц проблем с обслуживанием и покупкой автомобилей нет.