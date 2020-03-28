В России закрылись автосалоны. Но не для всех и не везде

После обращения Владимира Путина официальный представитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Сергей Киселёв заявил в беседе с Autonews.ru, что автосалоны всех марок закроются на карантин с 28 марта по 5 апреля.
«Мотор» связался с десятью дилерскими центрами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Чебоксарах и пришёл к выводу, что «нерабочая неделя» распространяется не на все автосалоны, а за пределами двух столиц проблем с обслуживанием и покупкой автомобилей нет.
Один из «лайфхаков» работы в карантин от дилерского центра в Татарстане
К примеру, в Казани дилерские центры группы компаний «КАН Авто» (официальный дилер Lada, Kia, Hyundai, Renault, Ford, Genesis, УАЗ и Mercedes-Benz) работают с 28 марта по 5 апреля по сокращённому графику, отменены тест-драйвы, но на сервисное обслуживание и шоу-румы ограничения не распространяются. В обычном режиме работает официальный дилер Volkswagen «Фердинанд-Моторс» в Чебоксарах, нет изменений в графике «Арт-Моторс МБ» — официального дилера Mercedes-Benz в Уфе.
Зато в Москве и Санкт-Петербурге записаться на приём к дилерам нам не удалось: ни «Авилон», ни «Борисхоф», ни «Рольф» не готовы принимать частных клиентов и закрыты до 5 марта. В дилерском центре «Renault-Автомир» заявили, что принимают на обслуживание только в экстренных случаях, а в штатном режиме работают только с автомобилями юридических лиц и оперативных служб.
Российские автомобильные заводы в «нерабочую неделю» приостановят производство, причём на некоторых предприятиях, например, заводах Volkswagen Group Rus и концерна Peugeot-Citroen «ПСМА-Рус», режим простоя продлиться до 10 апреля. Впрочем, некоторые автопроизводители не исключают, что каратин в России будет пролонгирован.