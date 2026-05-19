Опубликовано 19 мая 2026, 12:131 мин.
С 60% до 2%: в РФ резко упала доля импорта машин из КНР
Автоэксперт Целиков: доля импорта авто с пробегом из Китая сократилась с 60% до 2% . За первые четыре месяца в Россию ввезли 28 860 подержанных автомобилей из Китая (старше трёх лет). Только 562 из них (2%) обладают мощностью более 160 лошадиных сил. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
© нейросеть
«До 1 декабря прошлого года на такие машины приходилось более 60% импорта китайского секонд-хенда. Сейчас же 60% приходится на машины мощностью 140−160 л.с. Каждый шестой авто (17,5%) имеет мощность 120−140 л.с. Остальные машины (20,5%) идут с двигателем до 120 л.с.», — сообщает эксперт.
По его словам, лидером среди подержанных автомобилей, ввезённых из Китая, стала Toyota Corolla. За четыре месяца россияне импортировали 2136 таких машин.
Читайте также:
Стали известны минусы популярного у россиян BMW X3 L китайской сборки
В Казахстане премиальный родственник Geely Monjaro будет стоить 3,4 млн рублей
Блогер заплатит 21 млн рублей за критику концерна BYD
Автор:Арина Лысенко
Тег: