Опубликовано 21 мая 2026, 09:161 мин.
С антикрылом и обвесом: АвтоВАЗ показал спортивную Lada Iskra TCR
В России появится гоночный кубок на седанах Lada Iskra. АвтоВАЗ представит на Петербургском международном экономическом форуме новые гоночные седаны — Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR для кольцевых гонок. Компания опубликовала первое изображение турингового автомобиля TCR (Touring Car Racing).
© АвтоВАЗ
Появление Lada Iskra Cup означает, что в России появится отдельный гоночный кубок, где пилоты будут соревноваться на специально подготовленных седанах Lada Iskra.
Lada Iskra TCR — это заводской гоночный болид команды Lada Sport Rosneft, созданный для участия в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).
Автомобили этого класса отличаются мощными турбомоторами (около 340–350 л.с.), секвентальными коробками передач и серьезно доработанной аэродинамикой.
Источник:АвтоВАЗ
Автор:Алексей Кованов