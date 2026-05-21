Опубликовано 21 мая 2026, 09:16
1 мин.

С антикрылом и обвесом: АвтоВАЗ показал спортивную Lada Iskra TCR

В России появится гоночный кубок на седанах Lada Iskra. АвтоВАЗ представит на Петербургском международном экономическом форуме новые гоночные седаны — Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR для кольцевых гонок. Компания опубликовала первое изображение турингового автомобиля TCR (Touring Car Racing).
Lada Iskra Cup
Алексей Кованов
Появление Lada Iskra Cup означает, что в России появится отдельный гоночный кубок, где пилоты будут соревноваться на специально подготовленных седанах Lada Iskra.

Lada Iskra TCR — это заводской гоночный болид команды Lada Sport Rosneft, созданный для участия в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Автомобили этого класса отличаются мощными турбомоторами (около 340–350 л.с.), секвентальными коробками передач и серьезно доработанной аэродинамикой.

