С кабиной, фургоном и кузовом: в продаже возник «Газон»-многостаночник

Наружное покрытие фургона — металл, а его внутренняя обшивка выполнена из ламинированной фанеры толщиной 6 мм. Кроме того, в отсеке установлены 6 сидений, оборудованных трехточечными ремнями безопасности.

Под капотом скрывается 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 (149 л.с.), тяга передаётся через 5-ступенчатую «механику», есть двухступенчатая раздатка и «понижайка».

Как уточняет продавец, возможна установка любого дополнительного оборудования по запросу клиента. Для управления машиной достаточно прав грузовой категории «С».

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