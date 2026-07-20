С колёсами от КрАЗа и мотором Lifan: в России выставили на продажу редкий вездеход «Тайга»

«Тайга 2» стоимостью 710 тыс. рублей поворачивает за счёт излома рамы, что позволило применить ведущие мосты от автомобиля «Волга». Раздаточной коробкой поделилась другая отечественная машина — «Нива».

Максимальная скорость на высшей (четвёртой) передаче составляет 40 км/ч, а минимальная — 2 км/ч. По воде новинка способна передвигаться, развивая 4 км/ч.

Как выяснил журнал Motor, производитель готов укомплектовать вездеход индивидуально: покупатель может выбрать модель двигателя, шины и многое другое, включая подресоренные кресла.

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