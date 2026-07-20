Новости
Опубликовано 20 июля 2026, 12:01
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С колёсами от КрАЗа и мотором Lifan: в России выставили на продажу редкий вездеход «Тайга»

В России создали трёхметровый вездеход «Тайга» и теперь продают. В Санкт-Петербурге организовали производство вездеходов «Тайга 4×4». Модель «Тайга 2» длиной 3300 мм оснащается 24-сильным 4-тактным двигателем Lifan объёмом 720 кубических сантиметров. Машина опирается на шины низкого давления ВИ-3, которыми комплектуются многие грузовые внедорожники, включая КрАЗ-255Б.
Вездеход Тайга
Вездеход Тайга
© Вездеходы Тайга
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Тайга 2» стоимостью 710 тыс. рублей поворачивает за счёт излома рамы, что позволило применить ведущие мосты от автомобиля «Волга». Раздаточной коробкой поделилась другая отечественная машина — «Нива».

Максимальная скорость на высшей (четвёртой) передаче составляет 40 км/ч, а минимальная — 2 км/ч. По воде новинка способна передвигаться, развивая 4 км/ч.

Как выяснил журнал Motor, производитель готов укомплектовать вездеход индивидуально: покупатель может выбрать модель двигателя, шины и многое другое, включая подресоренные кресла.

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Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
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  3. С колёсами от КрАЗа и мотором Lifan: в России выставили на продажу редкий вездеход «Тайга»