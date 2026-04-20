С огромным грилем: Geely обновила Coolray для России

Размер виртуальных приоборов, прикрытых козырьком, теперь составляет 8,8 вместо прежних 10,25 дюйма. Диагональ центрального тачскрина, напротив, стала больше, достигнув 14,6 дюйма (было 12,5). Важно, что медиасистема перешла на новую фирменную операционную систему Flyme Auto.

Комплекс электронных систем помощи водителю отныне отвечает второго уровня. В него входят интеллектуальный круиз-контроль, система удержания внутри полосы, помощь при выезде задним ходом, плюс предупреждение при открывании дверей.

Что касается техники, то здесь ничего нового. Модель по-прежнему предлагает четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор, 7-ступенчатый преселективный «робот» и передний привод.

О комплектациях, ценах и старте продаж обновлённого Geely Coolray на рынке РФ будет объявлено позже.