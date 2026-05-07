Опубликовано 07 мая 2026, 07:291 мин.
С салоном-гостиной: Lexus представил совершенно новый кроссовер TZ
Lexus провёл премьеру кроссовера, получившего индекс TZ. Lexus TZ длиной 5100 мм является премиальной версией нового поколения Toyota Highlander. При этом машины отличаются внешностью, салонами и силовыми установками: в частности, TZ получил оригинальное оформление передней части кузова, а также сенсорный пульт управления микроклиматом.
© Lexus
Как уточняет пресс-служба марки Lexus, шестиместный салон новинки представляет собой «остиную». Чтобы создать уютную атмосферу, авторы интерьера применили расслабляющую подсветку, спокойные дизайнерские решения и максимально удобные кресла.
Lexuz TZ оснастили двухмоторной установкой отдачей 408 л.с., где электрические двигатели запитаны от тягового аккумулятора ёмкостью 96 кВт⋅ч. Запас хода по циклу WLTC составляет 530 км, а зарядить батарею от 150-киловаттной станции (с 10% до 80%) можно за 35 минут.
Обещано, что модель удивит непревзойдённым уровнем тишины, а также богатым набором опций. В списке дополнительного оборудования заявлены полноуправляемое шасси, панорамная крыша и многое другое, включая колёса диаметром 22 дюйма.
Источник:Lexus
Автор:Алексей Кованов
