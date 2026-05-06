Стало известно, почему Li Auto отказалась выпускать седаны

«Не то чтобы мы не хотим делать седаны, — написал Ли Сян в соцсети. — Но жертвовать пространством и комфортом ради формы — это противоречит нашему стремлению к „чувству дому“. А если сделать седан выше, чтобы сохранить удобство, пострадают пропорции и внешность».

Флагманский L9 Livis Ли Сян назвал самым полным воплощением текущей дизайн-философии: «Внешне — пропорции и осанка, внутри — ощущение дома. Восточная культура ценит домоседство, и это для нас главное».

Напомним, ещё в 2025 году Ли Сян говорил, что Li Auto выйдет на рынок седанов только после того, как текущие модели (внедорожники и MPV) позволят достичь годовой выручки в 300 млрд юаней.

Читайте также: Названы самые экономичные кроссоверы Toyota в 2026 году

На трассе Нюрбургринг разбился засекреченный прототип Audi RS6

В России рухнули продажи автомобилей Mazda