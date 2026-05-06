Возрождённая марка «Руссо-Балтъ» зарегистрировала свою первую модель

Электрический фургон «Руссо-Балт» Ф200 планируется выпускать по заказам конкретных покупателей. Ранее была объявлена стартовая цена — 6,5 млн рублей.

Сертификационные процедуры модели продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов изготавливается при помощи ручной сварки.

Автомобили под брендом «Руссо-Балт» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.

Судя по изображению, которое оказалось в распоряжении журнала Motor, интерьер нового фургона «Руссо-Балт» Ф200 выполнен в спартанском стиле: минимум декора, простые панели, никаких излишеств.

