06 мая 2026, 12:15
Возрождённая марка «Руссо-Балтъ» зарегистрировала свою первую модель
«Руссо-Балтъ» оформил интеллектуальные права на фургон Ф200. В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась заявка на патент электрического фургона «Руссо-Балтъ» Ф200. На появление соответствующей записи обратил внимание журнал Motor. Таким образом, компания оформила интеллектуальные права на внешность будущего электрокара.
© ФИПС
Электрический фургон «Руссо-Балт» Ф200 планируется выпускать по заказам конкретных покупателей. Ранее была объявлена стартовая цена — 6,5 млн рублей.
Сертификационные процедуры модели продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов изготавливается при помощи ручной сварки.
Автомобили под брендом «Руссо-Балт» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.
Судя по изображению, которое оказалось в распоряжении журнала Motor, интерьер нового фургона «Руссо-Балт» Ф200 выполнен в спартанском стиле: минимум декора, простые панели, никаких излишеств.
