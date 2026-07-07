С ящиком на носу: МТЗ создал дизель-электрический трактор

Гибридная новинка должна заинтересовать владельцев тепличных и животноводческих комплексов, где предъявляются повышенные требования, касаемо уровню шума и выбросов.

Уточняется, что трактор выполнен по схеме параллельного гибрида, а потому может передвигаться на дизельной, электрической или смешанной тяге двух моторов.

От стандартных дизельных машин новый гибрид на Belarus 82.1 легко отличить по большому металлическому ящику, установленному перед решёткой радиатора.

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