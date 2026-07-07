Опубликовано 07 июля 2026, 19:381 мин.
С ящиком на носу: МТЗ создал дизель-электрический трактор
У трактора «Беларус» появилась версия с тремя видами привода. В рамках совместного проекта компании «ТПК МТЗ–Татарстан» и Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева на базей серийного Belarus 82.1 создан гибридный, дизель-электрический, трактор. Мощность 4-цилиндровой новинки составляет 136 л.с., что равнозначно показателям 6-цилиндровых машин.
© МТЗ
Гибридная новинка должна заинтересовать владельцев тепличных и животноводческих комплексов, где предъявляются повышенные требования, касаемо уровню шума и выбросов.
Уточняется, что трактор выполнен по схеме параллельного гибрида, а потому может передвигаться на дизельной, электрической или смешанной тяге двух моторов.
От стандартных дизельных машин новый гибрид на Belarus 82.1 легко отличить по большому металлическому ящику, установленному перед решёткой радиатора.
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