Самый дешевый кроссовер «Москвич» снова подорожал

Комплектация «Стандарт Плюс Телематика 2026» с механической коробкой передач теперь стоит 2,04 млн рублей, то есть прибавила 30 тыс. рублей. Версия «Стандарт Плюс Телематика 2026» с вариатором — 2,135 млн рублей, также плюс 30 тыс.

Топовая модификация «Комфорт Телематика 2026» (только вариатор) — 2,28 млн рублей, здесь прибавка составила 40 тыс. рублей.

Расценки на «Москвич 3» 2026 года были объявлены всего около месяца назад, и уже тогда они оказались на 58−65 тыс. рублей выше, чем на аналогичные комплектации 2025 года. При этом автомобили прошлого года выпуска в цене не изменились: за «Москвич 3» 2025 года по-прежнему просят от 1,95 млн до 2,17 млн рублей.

