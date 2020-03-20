Хэтчбек Skoda Scala станет родстером

Постройка родстера Skoda Scala займет всего несколько месяцев, поэтому готовый автомобиль планируют показать уже в начале июня. Все это время группе из 20 студентов будут помогать сотрудники дизайн центра марки, в том числе шеф-стилист Skoda Оливер Стефани, а также работники инженерного и продуктового департаментов.
Пока же проект находится на стадии эскизов, но в компании его уже называют «впечатляющим». Судя по изображениям, хэтчбек Scala лишится крыши и задних дверей, но получит два обтекателя и уставленный по центру заднего бампера шестиугольный выхлоп. Вероятно, это не все, и в процессе трансформации родстер обзаведется новым обвесом, колесами и иным декором салона.
В 2019-м студенты Skoda Academy построили пикап Mountiaq. В общей сложности постройка машины заняла восемь месяцев. Перекройка кроссовера началась с усиления кузова, демонтажа крыши и создания новой задней панели кабины вместе с остеклением. Дорожный просвет пикапа по сравнению с обычным Kodiaq увеличился на 10 сантиметров и составил 29 сантиметров. Колея за счет установки 17-дюймовых колес Rockstar II выросла на три сантиметра.
Из студенческих машин Skoda еще можно вспомнить кросс-кабриолет Karoq, двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.