Хэтчбек Skoda Scala станет родстером

Пока же проект находится на стадии эскизов, но в компании его уже называют «впечатляющим». Судя по изображениям, хэтчбек Scala лишится крыши и задних дверей, но получит два обтекателя и уставленный по центру заднего бампера шестиугольный выхлоп. Вероятно, это не все, и в процессе трансформации родстер обзаведется новым обвесом, колесами и иным декором салона.