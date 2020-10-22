SCG показала ход подвески доступного багги, который придётся собирать самостоятельно

Ещё в марте SCG показала первый рендер модели SCG 008, представляющей собой гибрид трекового купе SCG 004 и багги Boot. Для новинки Гликенхаус обещал разработать моделируемую платформу и взаимозаменяемые элементы, с помощью которых можно будет собирать различные варианты багги для конкретных нужд.

Теперь глава компании представил новые изображения, на которых виден ход подвески 008, а также передняя часть автомобиля. Судя по ним, двигатель багги расположат перед задней осью, а за ним расположится комплект из двух запасных колёс. Люстру с четырьмя дополнительными фарами Гликенхаус решил переместить на капот.