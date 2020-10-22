SCG показала ход подвески доступного багги, который придётся собирать самостоятельно

Ещё в марте SCG показала первый рендер модели SCG 008, представляющей собой гибрид трекового купе SCG 004 и багги Boot. Для новинки Гликенхаус обещал разработать моделируемую платформу и взаимозаменяемые элементы, с помощью которых можно будет собирать различные варианты багги для конкретных нужд.
Теперь глава компании представил новые изображения, на которых виден ход подвески 008, а также передняя часть автомобиля. Судя по ним, двигатель багги расположат перед задней осью, а за ним расположится комплект из двух запасных колёс. Люстру с четырьмя дополнительными фарами Гликенхаус решил переместить на капот.
Фото: James Glickenhaus / Facebook
Какой двигатель получит SCG 008, пока неизвестно, однако он точно не будет электрическим. В комментариях в Facebook Гликенхаус отметил, что 008 переделают в электрокар только в том случае, если багги с нулевым выхлопом победит в гонке Baja 1000.
SCG
SCG планирует продавать 008 онлайн. Внедорожник будут доставлять клиентам в виде набора деталей, который придётся собирать самостоятельно, причём, по предварительным данным, двигатель придётся докупать отдельно. Стоимость, как и дата премьеры 008, пока держится в секрете. Ожидается, что багги-трансформер получит относительно невысокий ценник.
В сентябре британская компания Moke International представила возрожденную модель компактного внедорожника Mini Moke. Всего будет создано 56 открытых моделей стоимостью 20 000 фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей) каждая.