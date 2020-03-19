Фирма SCG построит гибрид трекового купе и багги

В описании Гликенхаус рассказал, что его компания могла бы построить недорогой кит-кар, довольной простой и доступный широкому кругу покупателей. По сути, у машины была бы гибкая платформа и набор взаимозаменяемых деталей: компонентов подвески, тормозов и кузовных панелей. Их сочетания позволили бы конструировать различные варианты багги — например, для гонок по пустыне или ралли.

Сейчас же линейка Scuderia Cameron Glickenhaus состоит из прототипа для «24 часов Ле-Мана» 007, суперкара SCG 003, среднемоторного спорткара 004S и внедорожника Boot. Кроме того, компания работает над ретроспорткаром SCG 006, выполненным в стиле классического Ferrari 250.