Фирма SCG построит гибрид трекового купе и багги

В описании Гликенхаус рассказал, что его компания могла бы построить недорогой кит-кар, довольной простой и доступный широкому кругу покупателей. По сути, у машины была бы гибкая платформа и набор взаимозаменяемых деталей: компонентов подвески, тормозов и кузовных панелей. Их сочетания позволили бы конструировать различные варианты багги — например, для гонок по пустыне или ралли.
Сейчас же линейка Scuderia Cameron Glickenhaus состоит из прототипа для «24 часов Ле-Мана» 007, суперкара SCG 003, среднемоторного спорткара 004S и внедорожника Boot. Кроме того, компания работает над ретроспорткаром SCG 006, выполненным в стиле классического Ferrari 250.
Багги SCG Boot оснащается 6,2-литровым GM LT4 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06 предыдущего поколения. Отдача агрегата — 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески — более 480 миллиметров. В прошлом году Boot проехал весь маршрут 52-й ежегодной гонки Baja 1000, а его соперник, Ford Bronco R, наоборот, выступил неудачно.