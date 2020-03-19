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14:21

Фирма SCG построит гибрид трекового купе и багги

Кит-кар будет простым и относительно доступным

Алексей Носаченко
Владелец фирмы Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) Джеймс Гликенхаус опубликовал на своей странице в Facebook изображение еще одной машины, которую он хотел бы построить в ближайшем будущем. Это гибрид трекового купе SCG 004 и багги Boot.

В описании Гликенхаус рассказал, что его компания могла бы построить недорогой кит-кар, довольной простой и доступный широкому кругу покупателей. По сути, у машины была бы гибкая платформа и набор взаимозаменяемых деталей: компонентов подвески, тормозов и кузовных панелей. Их сочетания позволили бы конструировать различные варианты багги — например, для гонок по пустыне или ралли.

Сейчас же линейка Scuderia Cameron Glickenhaus состоит из прототипа для «24 часов Ле-Мана» 007, суперкара SCG 003, среднемоторного спорткара 004S и внедорожника Boot. Кроме того, компания работает над ретроспорткаром SCG 006, выполненным в стиле классического Ferrari 250.

Багги SCG Boot оснащается 6,2-литровым GM LT4 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06 предыдущего поколения. Отдача агрегата — 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески — более 480 миллиметров. В прошлом году Boot проехал весь маршрут 52-й ежегодной гонки Baja 1000, а его соперник, Ford Bronco R, наоборот, выступил неудачно.