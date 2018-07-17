Гликенхаус построит ретроспорткар в стиле Ferrari

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, принадлежащая американскому бизнесмену и режиссеру Джеймсу Гликенхаусу, опубликовала первые изображения новой модели — ретроспорткара, выполненного в стилистике классического Ferrari 250. В описании к тизеру указано, что работа над машиной уже ведется, но точные сроки дебюта не сообщаются.

В 2017 году во время тестовых заездов перед «24 часами Нюрбургринга» гоночный SCG 003C проехал трассу за 6 минут 33 секунды, на 10 секунд улучшив время McLaren P1 LM.

Спорткар получит название SCG 006 Glickenhaus Spyder. Информации о технической начинке и других особенностях модели пока нет, однако ее дизайн значительно отличается от уже представленных машин. Например, суперкара SCG 003, у которого есть дорожная и гоночная версия.

SCG 003CS

Помимо SCG 003, в линейке Scuderia Cameron Glickenhaus присутствует среднемоторный спорткар 004S. Двухдверка оснащается пятилитровым твин-турбо двигателем, отдача которого составляет 659 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией с подрулевыми переключателями и может раскручиваться до 8200 оборотов в минуту.

SCG 005

SCG 005 или The Boot — это внедорожник с дорожным просветом 395 миллиметра и двигателем V8. На нем Гликенхаус планировал совершить трансконтинентальное путешествие по маршруту Нью-Йорк-Париж.