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15:03

Seat поделился изображением первого электромобиля

Публичный дебют «зеленого» концепта состоится в Женеве

Компания Seat показала тизер своей первой электрической модели, дебют которой состоится на автосалоне в Женеве. Новинка будет построена на платформе MEB и в серию пойдет в 2020 году.
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В основу электрокара Seat ляжет модульная «тележка» MEB, которую концерн Volkswagen использовал на всех электрических прототипах серии I.D. Запас хода прототипа составит около 500 километров, его оснастят комплексом ADAS (набор электронных систем помощи водителю ) второго уровня автоматизации и расширенными набором коммуникационных систем.

Платформа MEB представляет собой универсальную архитектуру, на которой могут базироваться модели разных классов и размеров. Блок аккумуляторов расположен под полом: он состоится из индивидуальных ячеек, скомпонованных в модули необходимого размера. Они поддерживают зарядку от бытовой сети, настенного Wallbox и скоростных терминалов.

Тяговый электромотор в MEB установлен на задней оси. Спереди размещены высоковольтная электрическая система обогрева, зарядное устройство и радиатор системы охлаждения.

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