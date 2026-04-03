Секретная команда инженеров Ford разработает конкурента модели Tesla Model 3

По словам топ-менеджера, новый будущий электромобиль должен стать улучшенной альтернативой существующему Mustang Mach-E, который, хотя и доступен по цене, уступает Tesla в ряде ключевых параметров: дальности хода, динамике, скорости зарядки.

Будущий конкурент Model 3 и Model Y почти построят на новой универсальной платформе UEV (Universal EV Platform). Для разработки привлечена секретная команда, состоящая в основном из бывших инженеров Tesla и Formula 1. По данным Ford, эта платформа позволяет создавать до восьми типов кузова, включая компактные кроссоверы, седаны, пикапы, фургоны и крупные внедорожники.

Первой моделью на базе UEV ожидаемо станет электрический среднеразмерный пикап стоимостью около $ 30 тыс. (примерно 2,5−2,7 млн рублей по текущему курсу), который должен появиться в 2027 году.

Конкурент Model 3 и Model Y, скорее всего, выйдет следом — либо в конце 2027-го, либо в 2028 году. При этом Ford уже сворачивал некоторые электрические программы, включая F-150 Lightning, и смещал фокус в сторону гибридов, но теперь, судя по заявлениям Фарли, компания вновь готова атаковать Tesla в её ключевом сегменте доступных электромобилей.

