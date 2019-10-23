Электрический Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

Впрочем, это не единственные эксперименты JLR с беспилотниками. В 2018 году концерн построил беспилотную капсулу с виртуальными глазами — с её помощью имитировался зрительный контакт между пешеходом и водителем. А чуть раньше появилась информация, что в недрах компании ведется работа над автономными системами управления для бездорожья и тяжелых погодных условий, которые будут соответствовать четвертому и пятому уровням автономности по классификации SAE.