Электрический Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

Беспилотник Jaguar Land Rover построен на базе серийного электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Ориентироваться в пространстве ему помогает улучшенная система обнаружения других участников движения, состоящая из нескольких камер и радара, а также детализированная карта высокого разрешения. Помимо этого, в список электронных помощников кроссовера включена система распознавания сигналов светофоров.
Система автономного управления I-Pace — это, вероятно, дальнейшая эволюция программно-аппаратной платформы, эксперименты с которой Jaguar Land Rover поводил в прошлом году. Тогда её установили на Range Rover Sport и успешно проехали по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road. Причем внедорожник самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростное ограничение в 65 километров в час.
Впрочем, это не единственные эксперименты JLR с беспилотниками. В 2018 году концерн построил беспилотную капсулу с виртуальными глазами — с её помощью имитировался зрительный контакт между пешеходом и водителем. А чуть раньше появилась информация, что в недрах компании ведется работа над автономными системами управления для бездорожья и тяжелых погодных условий, которые будут соответствовать четвертому и пятому уровням автономности по классификации SAE.