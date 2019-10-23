Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:10

Электрический Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

Автомобиль протестировали на дорогах Дубая

В рамках Всемирного конгресса автономного транспорта в Дубае концерн Jaguar Land Rover представил прототип беспилотника на базе Jaguar I-Pace. Экспериментальный электрокар впервые выехал на дороги общего пользования.

Беспилотник Jaguar Land Rover построен на базе серийного электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Ориентироваться в пространстве ему помогает улучшенная система обнаружения других участников движения, состоящая из нескольких камер и радара, а также детализированная карта высокого разрешения. Помимо этого, в список электронных помощников кроссовера включена система распознавания сигналов светофоров.

>
Reload
1 / 4

Система автономного управления I-Pace — это, вероятно, дальнейшая эволюция программно-аппаратной платформы, эксперименты с которой Jaguar Land Rover поводил в прошлом году. Тогда её установили на Range Rover Sport и успешно проехали по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road. Причем внедорожник самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростное ограничение в 65 километров в час.

Впрочем, это не единственные эксперименты JLR с беспилотниками. В 2018 году концерн построил беспилотную капсулу с виртуальными глазами — с её помощью имитировался зрительный контакт между пешеходом и водителем. А чуть раньше появилась информация, что в недрах компании ведется работа над автономными системами управления для бездорожья и тяжелых погодных условий, которые будут соответствовать четвертому и пятому уровням автономности по классификации SAE.