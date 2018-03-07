Британская компания не захотела участвовать в гонках на выносливость

Пульс

McLaren решил не делать гоночную версию «Сенны»

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7 марта 2018

Компания McLaren не планирует выпускать гоночную версию гиперкара Senna и участвовать в гонках на выносливость. Об этом со ссылкой на руководителя британского автопроизводителя Майка Флевитта сообщает Autocar.

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«Вот она, вся концепция. Мы сделали самый быстрый трековый автомобиль, допущенный до дорог общего пользования, который позволяет нам расширять границы за счет снижения массы и увеличения прижимной силы», – заявил Флевитт, добавив, что Senna не будет участвовать в официальных соревнования.

На автосалоне в Женеве компания представила трековую модификацию суперкара. От дорожной версии модели новинка отличается измененной аэродинамикой. Новое оперение позволяет создавать тонну прижимной силы.

Всего будет выпущено 75 экземпляров McLaren GTR, которые соберут в течение 2019 года. Базовая версия модели выйдет тиражом 500 единиц.

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