McLaren решил не делать гоночную версию «Сенны»

Компания McLaren не планирует выпускать гоночную версию гиперкара Senna и участвовать в гонках на выносливость. Об этом со ссылкой на руководителя британского автопроизводителя Майка Флевитта сообщает Autocar.

«Вот она, вся концепция. Мы сделали самый быстрый трековый автомобиль, допущенный до дорог общего пользования, который позволяет нам расширять границы за счет снижения массы и увеличения прижимной силы», – заявил Флевитт, добавив, что Senna не будет участвовать в официальных соревнования.

На автосалоне в Женеве компания представила трековую модификацию суперкара. От дорожной версии модели новинка отличается измененной аэродинамикой. Новое оперение позволяет создавать тонну прижимной силы.

Всего будет выпущено 75 экземпляров McLaren GTR, которые соберут в течение 2019 года. Базовая версия модели выйдет тиражом 500 единиц.

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