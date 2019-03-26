500 тысяч кубиков Lego превратили в гиперкар McLaren Senna

Lego-копия McLaren Senna выполнена в масштабе 1:1. На ее постройку ушло 467 854 отдельных элементов конструктора. Senna стал первой моделью McLaren, в которой использованы детали от настоящего автомобиля: карбоновое кресло, руль, педали, а также шильдики и колеса с покрышками Pirelli. Двери «гиперкара» сделаны съемными, чтобы можно было сесть за руль машины и завести «двигатель».
Копия «Сенны» окрашена в цвет Victory Grey с оранжевыми акцентами, как на масштабной модели серии Lego Speed Champions. Последняя состоит всего из 219 деталей и поступила в продажу в начале этого года.
Ранее в честь выхода мультфильма «Лего. Фильм 2» компания Chevrolet построила из конструктора полноразмерную модель пикапа Silverado. Постройкой машины в спецификации 1500 LT Trail Boss занималось восемнадцать специалистов.
До этого Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей и 13 тысяч часов работы.