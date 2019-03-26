500 тысяч кубиков Lego превратили в гиперкар McLaren Senna

Lego-копия McLaren Senna выполнена в масштабе 1:1. На ее постройку ушло 467 854 отдельных элементов конструктора. Senna стал первой моделью McLaren, в которой использованы детали от настоящего автомобиля: карбоновое кресло, руль, педали, а также шильдики и колеса с покрышками Pirelli. Двери «гиперкара» сделаны съемными, чтобы можно было сесть за руль машины и завести «двигатель».