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17:02

500 тысяч кубиков Lego превратили в гиперкар McLaren Senna

На создание модели ушло почти пять тысяч часов

Команда из 10 сертифицированных моделистов Lego потратила 2725 часов на сборку полноразмерной копии экстремального гиперкара McLaren Senna. Общее время, включая разработку дизайна модели, составило 4935 часов. В общей сложности к работе над уникальным проектом привлекли 42 сотрудников Lego.
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Lego-копия McLaren Senna выполнена в масштабе 1:1. На ее постройку ушло 467 854 отдельных элементов конструктора. Senna стал первой моделью McLaren, в которой использованы детали от настоящего автомобиля: карбоновое кресло, руль, педали, а также шильдики и колеса с покрышками Pirelli. Двери «гиперкара» сделаны съемными, чтобы можно было сесть за руль машины и завести «двигатель».

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Копия «Сенны» окрашена в цвет Victory Grey с оранжевыми акцентами, как на масштабной модели серии Lego Speed Champions. Последняя состоит всего из 219 деталей и поступила в продажу в начале этого года.

Ранее в честь выхода мультфильма «Лего. Фильм 2» компания Chevrolet построила из конструктора полноразмерную модель пикапа Silverado. Постройкой машины в спецификации 1500 LT Trail Boss занималось восемнадцать специалистов.

До этого Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей и 13 тысяч часов работы.

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