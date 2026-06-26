Сенсационный поворот: камера, которая сняла последние секунды жизни МотоТани, дала сигнал

«Трагедия с Татьяной Озолиной, более известной в мире как МотоТаня, произошла два года назад в Турции. <...> Раскрыть тайну ДТП могла бы экшн‑камера Insta360 X4. Однако эта ключевая улика считается утерянной где‑то на месте аварии», — говорится в публикации.

Подписчик МотоТани по имени Юрий провёл собственное расследование и установил, что камера не была утеряна — кто-то активировал её в Москве спустя почти месяц после кончины блогерши.

К такому выводу он пришёл, изучив данные о синхронизации экшн-камеры с телефоном, на котором был авторизован аккаунт Озолиной. Синхронизация произошла через IPv6-адрес, принадлежащий МГТС в Москве. По словам Юрия, технически это возможно только при нахождении камеры и телефона в непосредственной близости. Именно на этом устройстве, как он полагает, могли сохраниться реальные кадры последних минут перед аварией и самого момента ДТП.

Следователи ранее выдвигали версию, что камера была обнаружена на месте аварии и передана одному из участников. Однако, по утверждению Юрия, в феврале 2026 года, когда прокуратура Москвы инициировала дополнительную проверку, факт активности камеры в столице так и не был проверен.

По данным канала, трагедия с участием МотоТани произошла в конце июля 2024 года в районе Милас—Муглы в Турции. Вместе с ней на мотоциклах находились её друг Сергей и байкер из Эр-Рияда Онур Обат. По основной версии, МотоТаня сбросила скорость перед появившимся на дороге грузовиком. Ехавший сзади Обат не успел среагировать и совершил столкновение. Россиянка потеряла управление: по одной версии, она врезалась в грузовик, по другой — вылетела в кювет. Травмы, которые получила байкерша, оказались несовместимыми с жизнью.

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