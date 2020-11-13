1000-сильный гибридный гиперкар Ferrari лишился крыши

С поднятой металлической крышей спайдер внешне практически идентичен купе, представленному в прошлом году. Отличия кроются в более тонких оконных стойках, ином лобовом стекле, ветрозащитном щитке, расположенном за сиденьями, и уменьшенной на 20 миллиметров высоте.

Для открытой версии флагмана складной механизм подвергли глубокой модернизации: панели крыши из алюминия весят на 40 килограммов легче стального верха купе и в сложенном состоянии занимают в корме гиперкара всего 100 литров объема. Крыша с электроприводом поднимается и убирается за 14 секунд – в том числе, на ходу.