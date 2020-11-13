1000-сильный гибридный гиперкар Ferrari лишился крыши

С поднятой металлической крышей спайдер внешне практически идентичен купе, представленному в прошлом году. Отличия кроются в более тонких оконных стойках, ином лобовом стекле, ветрозащитном щитке, расположенном за сиденьями, и уменьшенной на 20 миллиметров высоте.
Для открытой версии флагмана складной механизм подвергли глубокой модернизации: панели крыши из алюминия весят на 40 килограммов легче стального верха купе и в сложенном состоянии занимают в корме гиперкара всего 100 литров объема. Крыша с электроприводом поднимается и убирается за 14 секунд – в том числе, на ходу.
Фото: Ferrari
Несмотря на то, что выбор инженеров из Маранелло пал на жесткую крышу, масса модели увеличилась всего на 121 килограмм – до 1691 килограмма. Динамические показатели почти не изменились: первую «сотню» Spider набирает всего за 2,5 секунды, как и Stradale, а вот до 200 километров в час разгоняется на 0,3 секунды медленнее – ровно за семь секунд. Максимальная скорость составляет те же 340 километров в час.
Силовая установка у гиперкаров одинаковая: это 4,0-литровый твин-турбо V8 мощностью 780 лошадиных сил (800 Нм), работающий в тандеме с тремя электродвигателями суммарной отдачей 220 сил. Общая мощность установки составляет 1000 сил, пару ей составляет восьмидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Доступны четыре режима работы, включая eDrive, в котором двухдверка едет исключительно на электротяге. Запас хода с выключенным V8 составляет 25 километров, а максимальная скорость в электрорежиме ограничена 135 километрами в час.
Фото: Ferrari
Ferrari прекратила производство своей самой практичной модели
За доплату Ferrari предлагает дополнительно уменьшить вес Spider на 21 килограмм с помощью пакета Assetto Fiorano. В доступный для обеих версий S90 набор входят карбоновые и титановые элементы, антикрыло, доработка подвески и покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2. Покупателям пакета также предлагается эксклюзивная двухцветная окраска кузова.
Цена Ferrari SF90 Spider пока неизвестна. Стоимость купе Stradale стартует с отметки 430 000 евро (39,2 миллиона рублей).
На прошлой неделе генеральный директор Ferrari Луи Камиллери заявил, что не собирается переводить весь модельный ряд на электротягу, несмотря на глобальные тренды. Однако одну полностью «зеленую» модель марка все-таки выпустит: четырехмоторный суперкар увидит свет не ранее чем через пять лет.