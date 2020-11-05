Ferrari не будет переводить весь модельный ряд на электротягу

Несмотря на глобальную моду на электрификацию, охватившую крупнейших автопроизводителей, Ferrari не торопится переводить свои модели на электрическую тягу. На сегодняшний в арсенале марки имеется подзаряжаемый гибрид SF90 Stradale с силовой установкой на базе 4,0-литрового «твин-турбо» V8. Мотор в тандеме с тремя электродвигателями выдает 1000 лошадиных сил и разгоняет двухдверку до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 340 километров в час.
Сообщалось, что Ferrari работает над второй бензоэлектрической силовой установкой, в основу которой ляжет двигатель V6. Какой модели она достанется, пока неизвестно.
Ferrari
Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
Тем не менее, в планах итальянской марки есть и полностью «зеленый» суперкар, который в компании характеризуют как «пионера новых технологий». Модель уже запатентована: она будет представлять собой двухместный суперкар с четырьмя электромоторами – по одному на каждом колесе.
Однако ждать электрический Ferrari придется не менее пяти лет. Камиллери сообщил, что в процессе разработки марка столкнулась с множеством проблем, а существующие на сегодняшний день «зеленые» технологии назвал недостаточно развитыми. В частности, инженеров категорически не устроила современная конструкция аккумуляторов, которые заряжаются слишком медленно и не способны обеспечить достаточный запас хода. По прогнозам Камиллери, батареи с приемлемыми характеристиками появятся лишь после 2025 года.
Некоторые автобренды поддерживают скептическое отношение Ferrari к полной электрификации. К примеру, в Jaguar Land Rover заявили, что продолжат работу над новыми дизелями и призвали к «разумному» переходу на электроэнергию. Однако с ростом количества гибридов и электрокаров рынок начал стремительно меняться: по данным аналитиков Jato Dynamics, в сентябре элекрифицированные автомобили в Европе впервые стали популярнее дизелей.