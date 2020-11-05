Ferrari не будет переводить весь модельный ряд на электротягу

Несмотря на глобальную моду на электрификацию, охватившую крупнейших автопроизводителей, Ferrari не торопится переводить свои модели на электрическую тягу. На сегодняшний в арсенале марки имеется подзаряжаемый гибрид SF90 Stradale с силовой установкой на базе 4,0-литрового «твин-турбо» V8. Мотор в тандеме с тремя электродвигателями выдает 1000 лошадиных сил и разгоняет двухдверку до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Сообщалось, что Ferrari работает над второй бензоэлектрической силовой установкой, в основу которой ляжет двигатель V6. Какой модели она достанется, пока неизвестно.