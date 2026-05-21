Опубликовано 21 мая 2026, 08:19
1 мин.

Shacman отремонтировал 2000 несоответствующих законодательству грузовиков

Авто Mail: самосвалы Shacman вернутся на дороги по решению Росстандарта. Росстандарт разрешил российскому офису компании Shacman по итогам отзывной кампании возобновить продажи 1996 новых грузовиков, сообщил проект Авто Mail собственный источник. У этих машин семейств X3000/X5000 (колёсные формулы 6×4 и 6×6) ранее были отозваны ОТТС из-за несоответствия заявленных параметров реальным.
Shacman SX3258
Алексей Кованов
Причиной отзыва ОТТС стало несоответствие техники требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»: проблемы с конструкцией задних противоподкатных и боковых защитных устройств, а также превышение допустимых норм шума.

Чтобы устранить нарушения, грузовики были подвергнуты доработкам, включая проверку глушителей, замену усиленных замков заднего борта кузова стандартными (на 80 мм короче), установку других боковых защит и тому подобные работы.

Ранее глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев предположил, что для сертификации использовался так называемый «золотой образец». По мнению руководителя Росстандарта, китайская сторона могла обмануть регулятора.

