Видео: Шакил О'Нил с трудом влез в Tesla Model S

Возможно, из модельного ряда Tesla О’Нилу больше подошел бы пикап Cybertruck с кузовом длиной 5885 миллиметров, но его придется ждать по крайней мере до конца 2021 года. Кроме этого, пикап могут не пустить на дороги общего пользования – в том числе, из-за гигантских размеров.

Вероятно, 48-летний баскетболист давно наработал умение умещаться в машинах, большинство из которых ему «малы». В прошлом году ему удалось втиснуться в один из самых маленьких автомобилей в мире – двухместный Smart.