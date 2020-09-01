Видео: Шакил О'Нил с трудом влез в Tesla Model S

Видео с успешной попыткой О'Нила влезть в «Теслу» появилось в TikTok аккаунте хозяина электрокара tony_bluechips44. Высота лифтбека оказалась достаточной, а вот длина подкачала: спортсмену явно не хватило пространства для ног, которые пришлось переставлять руками.
«Илон, не хочешь сделать Tesla для больших мальчиков?» – обратился О’Нил к главе компании Илону Маску.
В длину Tesla Model S достигает 4970 миллиметров, в ширину – 1964 миллиметров, а в высоту – 1435 миллиметров. В топ-версии Performance, обновившейся в апреле, электрокар разгоняется с места до 97 километров в час за 2,3 секунды – быстрее, чем Bugatti Chiron.
Возможно, из модельного ряда Tesla О’Нилу больше подошел бы пикап Cybertruck с кузовом длиной 5885 миллиметров, но его придется ждать по крайней мере до конца 2021 года. Кроме этого, пикап могут не пустить на дороги общего пользования – в том числе, из-за гигантских размеров.
Вероятно, 48-летний баскетболист давно наработал умение умещаться в машинах, большинство из которых ему «малы». В прошлом году ему удалось втиснуться в один из самых маленьких автомобилей в мире – двухместный Smart.