Tesla готова заменить Cybertruck «обычным» пикапом

Премьера Tesla Cybertruck стала одним из самых громких автомобильных событий прошлой осени: новинка, не похожая ни на одну из актуальных моделей марки, породила множество споров. Однако смелая конструкция, привлекшая внимание сотен тысяч клиентов, может в результате привести к провалу пикапа на рынке.
В нынешнем виде Cybertruck могут не выпустить на дороги – по крайней мере, в Европе. Кузов пикапа сварен из жестких стальных пластин, в которые невозможно заложить деформацию при ударе – это делает автомобиль опасным для пешеходов. Дополнительные риски создают острые углы.
Кроме этого, у Cybertruck нет «дворников» и отсутствуют и привычные зеркала заднего вида. Их роль играют миниатюрные камеры, установленные в расширителях передних колесных арок.
Еще одной проблемой могут стать конкуренты с менее эффектными, но более удобными для повседневной жизни пикапами, чем пятиметровая модель Tesla. Как заявил глава марки Илон Маск, компания не исследовала рынок, а просто сделала «крутой» электрокар, который выглядит как «футуристичный боевой танк».
На случай, если Cybertruck провалится на рынке, у Маска уже есть запасной план: инженеры компании разработают и пустят в серию «обычный» пикап.
«Если окажется, что никто не хочет странный пикап, мы построим обычный. Никаких проблем. В мире уже есть множество пикапов, которые выглядят одинаково – разница почти не видна. Мы тоже можем сделать очередную ''копию''», – сказал Маск в интервью Automotive News.
Cybertruck был представлен в ноябре минувшего года. В первые двое суток после премьеры предзаказ на первый пикап Tesla оформили 150 тысяч человек, а к февралю их число достигло полумиллиона. Заявка обойдется в 100 долларов (более 7 тысяч рублей), а минимальная цена пикапа с одним мотором составляет 39,9 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).