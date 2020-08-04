Tesla готова заменить Cybertruck «обычным» пикапом

Премьера Tesla Cybertruck стала одним из самых громких автомобильных событий прошлой осени: новинка, не похожая ни на одну из актуальных моделей марки, породила множество споров. Однако смелая конструкция, привлекшая внимание сотен тысяч клиентов, может в результате привести к провалу пикапа на рынке.

В нынешнем виде Cybertruck могут не выпустить на дороги – по крайней мере, в Европе. Кузов пикапа сварен из жестких стальных пластин, в которые невозможно заложить деформацию при ударе – это делает автомобиль опасным для пешеходов. Дополнительные риски создают острые углы.

Кроме этого, у Cybertruck нет «дворников» и отсутствуют и привычные зеркала заднего вида. Их роль играют миниатюрные камеры, установленные в расширителях передних колесных арок.