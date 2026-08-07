Современные автомобили оснащены десятками электронных компонентов: подушки безопасности, системы ABS, ESP и блоки управления двигателем рассчитаны на рабочий диапазон от -40°C до +85°C. Однако при стоянке под прямыми солнечными лучами температура под капотом может легко достигать 100 °C, что превышает допустимые пределы, отмечают эксперты, опрошенные немецким изданием Focus.

Тепловое расширение и последующее охлаждение могут привести к образованию микротрещин на печатных плата. Эти повреждения коварны тем, что проявляются не сразу. Со временем блок управления может полностью выйти из строя, а на приборной панели загорятся индикаторы неисправности ABS, ESP или подушек безопасности.

Жара представляет опасность и для шин. В жаркий день асфальт нагревается до 60 градусов Цельсия, и при движении на высокой скорости к этому добавляется трение покрышек о дорогу. Результатом может стать отслоение части протектора.

Вернер Ренц, бывший управляющий директор Adac TruckService, называет сочетание перегрева и недостаточного давления в шинах «одной из самых частых и недооцененных причин их повреждения». Он советует водителям регулярно проверять давление в шинах, но делать это исключительно на холодных колёсах.

Специалисты призывают автовладельцев с особым вниманием относиться к своим машинам в периоды экстремальной жары, чтобы избежать дорогостоящего ремонта и аварийных ситуаций на дороге. По возможности, автомобиль рекомендуется парковать в тени.

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