Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
13:36

Сергей Сироткин покинет команду Формулы-1 Williams

Его последней гонкой станет Гран-при Абу-Даби

© SMP Racing
Пилот команды Формулы-1 Williams Сергей Сироткин больше не будет выступать за британский коллектив. Гран-при Абу-Даби станет для него последним.

«Мы были неприятно удивлены тем уровнем, на котором оказалась команда в начале сезона. Прогресс машины также оказался недостаточно высоким. Несмотря на это, Сергей провел хороший сезон в тех условиях, в которых оказался, выложился на 100 процентов и полностью выполнил поставленные перед ним задачи. Мы довольны его работой и в настоящее время рассматриваем различные варианты продолжения карьеры Сергея», – заявил руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Сергей Сироткин

О том, что Сироткин стал боевым пилотом Williams было объявлено в январе этого года. Его напарником оказался канадец Лэнс Стролл. На данный момент Сироткин принял участие в 20 Гран-при.

Лучшим результатом пилота стало 10 место на гонке в Италии, по итогам которой он получи один балл. В десяти гонках из двадцати Сироткин финишировал вышел Стролла.

Как ожидается, место Сироткина в следующем году займет Роберт Кубица. Его напарником станет британец Джордж Расселл.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...