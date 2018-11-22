Сергей Сироткин покинет команду Формулы-1 Williams

«Мы были неприятно удивлены тем уровнем, на котором оказалась команда в начале сезона. Прогресс машины также оказался недостаточно высоким. Несмотря на это, Сергей провел хороший сезон в тех условиях, в которых оказался, выложился на 100 процентов и полностью выполнил поставленные перед ним задачи. Мы довольны его работой и в настоящее время рассматриваем различные варианты продолжения карьеры Сергея», – заявил руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.
О том, что Сироткин стал боевым пилотом Williams было объявлено в январе этого года. Его напарником оказался канадец Лэнс Стролл. На данный момент Сироткин принял участие в 20 Гран-при.
Лучшим результатом пилота стало 10 место на гонке в Италии, по итогам которой он получи один балл. В десяти гонках из двадцати Сироткин финишировал вышел Стролла.
Как ожидается, место Сироткина в следующем году займет Роберт Кубица. Его напарником станет британец Джордж Расселл.