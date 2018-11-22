Сергей Сироткин покинет команду Формулы-1 Williams

О том, что Сироткин стал боевым пилотом Williams было объявлено в январе этого года. Его напарником оказался канадец Лэнс Стролл. На данный момент Сироткин принял участие в 20 Гран-при.

Лучшим результатом пилота стало 10 место на гонке в Италии, по итогам которой он получи один балл. В десяти гонках из двадцати Сироткин финишировал вышел Стролла.