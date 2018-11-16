В линейке Skoda появится «космический» кроссовер

По информации сайта Auto.cz, Skoda Kosmiq построят на платформе MQB A0, лежащей в основе Seat Arona, Volkswagen T-Cross и грядущего Skoda Scala. Гамма моторов вседорожника будет состоять из уже известных по другим моделям концерна Volkswagen бензиновых турбомоторов TSI и дизелей TDI. Полного привода, по аналогии с T-Cross, у Kosmiq не будет.