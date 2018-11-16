В линейке Skoda появится «космический» кроссовер

По информации сайта Auto.cz, Skoda Kosmiq построят на платформе MQB A0, лежащей в основе Seat Arona, Volkswagen T-Cross и грядущего Skoda Scala. Гамма моторов вседорожника будет состоять из уже известных по другим моделям концерна Volkswagen бензиновых турбомоторов TSI и дизелей TDI. Полного привода, по аналогии с T-Cross, у Kosmiq не будет.
Концептуальный Skoda Vision X оснастили 1,5-литровой «турбочетверкой», работающей на метане или бензине и выдающей 130 сил, а также двумя электромоторами. Один из них соединен с ДВС, второй, 30-сильный, установлен на задней оси и обеспечивает работу системы полного привода. Питаются они от литий-ионного аккумулятора емкостью 1,5 киловатт-часа.
Городской кроссовер способен проехать на электротяге лишь два километра. Суммарный запас хода — 650 километров. С места до ста километров в час Vision X разгоняется за 9,3 секунды. Максимальная скорость составляет 200 километров в час.