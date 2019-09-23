В России у пятилетних Skoda Octavia и Yeti нашли дефект

Речь идет о креплениях корпуса регулятора фаз газораспределения, которые были затянуты ненадлежащим образом и с течением времени могут ослабнуть. На отозванных автомобилях дефектный элемент будет заменен бесплатно.
Летом Skoda отзывала 24 экземпляра Octavia, Superb и Kodiaq 2018-2019 года из-за проблем с подушкой безопасности. Тогда сообщалось, что в случае ДТП подушка может раскрыться недостаточно быстро.
Ранее в компании рассказали о новинках для России. В 2020 году у дилеров появится кроссовер Karoq, а следом за ним в том же году в продажу поступит Rapid нового поколения. Последний разрабатывается «исключительно для россиян».