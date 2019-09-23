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13:36

В России у пятилетних Skoda Octavia и Yeti нашли дефект

Из-за возможной протечки масла отзывают почти 1,3 тысячи автомобилей

Росстандарт объявил об отзыве 1242 экземпляров Skoda Octavia и Yeti, которые были проданы на российском рынке в период с 2014 по 2015 год. Из-за ослабнувших винтов существует риск утечки масла.

Речь идет о креплениях корпуса регулятора фаз газораспределения, которые были затянуты ненадлежащим образом и с течением времени могут ослабнуть. На отозванных автомобилях дефектный элемент будет заменен бесплатно.

Летом Skoda отзывала 24 экземпляра Octavia, Superb и Kodiaq 2018-2019 года из-за проблем с подушкой безопасности. Тогда сообщалось, что в случае ДТП подушка может раскрыться недостаточно быстро.

Ранее в компании рассказали о новинках для России. В 2020 году у дилеров появится кроссовер Karoq, а следом за ним в том же году в продажу поступит Rapid нового поколения. Последний разрабатывается «исключительно для россиян».

Источник: Росстандарт