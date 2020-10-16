Skoda рассказала об изменениях в автомобилях для России

Оснащение российского лифтбека Rapid пополнилось цифровой приборной панелью с различными режимами отображения информации. Новая опция позволит водителю конфигурировать информацию на дисплее в соответствии со своими предпочтениями.

К примеру, на экран теперь можно будет вывести данные о скорости, оборотах двигателя, уровне топлива, а также информацию от аудиосистемы и электронных помощников. Для пользователя будет доступно четыре варианта оформления на выбор: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».