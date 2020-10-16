Skoda рассказала об изменениях в автомобилях для России

Оснащение российского лифтбека Rapid пополнилось цифровой приборной панелью с различными режимами отображения информации. Новая опция позволит водителю конфигурировать информацию на дисплее в соответствии со своими предпочтениями.
К примеру, на экран теперь можно будет вывести данные о скорости, оборотах двигателя, уровне топлива, а также информацию от аудиосистемы и электронных помощников. Для пользователя будет доступно четыре варианта оформления на выбор: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».
Škoda Auto Россия
Для кроссовера Karoq предложены новые материалы обивки салона, которые будут доступны для автомобилей во всех комплектациях. Клиенты марки смогут приобрести модель с отделкой сидений тканью, искусственной замшей или комбинацией из кожи и текстиля. Кроме того, в модель добавили дополнительный разъем USB-C в зеркале заднего вида, позволяющий подключать видеорегистратор или заряжать мобильные устройства.
Škoda Auto Россия
В оснащении российского кроссовера Kodiaq впервые появилась адаптивная подвеска DCC. Она в режиме реального времени анализирует условия движения и реагирует на любые изменения корректировкой характеристик демпфирования. Выбрать один из шести режимов движения (нормальный, комфортный, экономичный, а также спортивный, индивидуальный или снег) можно через интерфейс информационно-развлекательной системы.
Как и для модели Karoq, обновление Kodiaq теперь включает тот же дополнительный разъем USB-C в зеркале заднего вида для зарядки мобильных устройств или видеорегистратора.