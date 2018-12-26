Итальянцы разработали фары для беспилотников

Технология Smart Corner предусматривает установку лидаров, радаров, камер и ультразвуковых датчиков в фары и задние фонари. При этом производителям будут доступны и привычные функции вроде автоматического управления дальним светом или индивидуального контроля матрицы «пиксельных» диодов. Кроме того, такое решение можно полностью настраивать под конкретные нужды и оно обеспечивает обзор в 360 градусов.

Развитие светотехники становится одним из приоритетных направлений для крупных производителей. Одна из новых разработок Volkswagen — LED-фары головного света, в которых используется 30 тысяч световых точек-пикселей, позволяющих проецировать на дорогу различные изображения.

Похожая технология под названием Digital Light также доступна для Mercedes-Maybach S-Class. Каждая фара седана состоит из более чем миллиона микроотражателей, разбивающих луч на множество «пикселей». Их яркость можно регулироваться независимо друг от друга, проецируя на дорогу предупреждающие символы.