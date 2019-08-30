Smart показал, какими будут новые ForTwo и ForFour

Текущее поколение «Смартов» будет последним с двигателями внутреннего сгорания и последним, разработанным Daimler. Уже в 2020 году к разработке подключится Geely, которая недавно приобрела 50 процентов акций Smart, и линейка бренда станет полностью электрифицированной. Позже, в 2022 году, производство всех «Смартов» перенесут на мощности китайского завода.