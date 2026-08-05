Smart показал, как будет выглядеть преемник модели ForTwo

Дизайн серийной версии во многом повторяет концепт #2, но получил некоторые изменения: вентилируемую решетку радиатора, слегка пересмотренную переднюю часть, а также вертикальные воздушные заслонки вместо футуристической светотехники.

Профиль отличается аэродинамическими колесными дисками, доступна двухцветная окраска с черной крышей. Задняя часть получила круглые фонари, выраженный спойлер и традиционную заднюю дверь.

В основе Smart #2 лежит платформа Electric Compact Architecture. Автомобиль оснащается батареей емкостью примерно 35,7 кВт·ч, запас хода составляет около 300 км. Быстрая зарядка с 10 до 80% занимает менее 20 минут. Длина новинки — 2792 мм, что на 97 мм больше, чем у предшественника ForTwo. Диаметр разворота — всего 6,95 метра.

Муралы созданы совместно командой дизайнеров Mercedes-Benz и местными художниками. В компании напомнили, что сама аббревиатура Smart расшифровывается как Swatch + Mercedes + Art.

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