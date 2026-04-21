Smart возродит модель ForTwo

Премьера прототипа состоится на Пекинском автосалоне 22 апреля 2026 года. Новинка сохранит узнаваемый силуэт оригинала, но получит более широкие колесные арки и фирменный дизайн передней части в стиле современных моделей Smart (#1, #3, #5).

Concept #2 будет заметно меньше и, вероятно, дешевле модели #1, оставаясь при этом полноценным электромобилем, а не ультрабюджетной моделью, как, например, Citroen Ami.

Отделка концепта выполнена в двухцветной матово-бело-тепло-золотистой гамме с элементами, вдохновленными модными аксессуарами. В Smart подчеркивают, что бренд позиционируется как производитель премиальных электромобилей.

Генеральный директор Тун Сянбэй ранее признавал, что создать по-настоящему компактный электромобиль на новой платформе сложнее, чем более крупную машину, из-за необходимости разместить батареи и системы безопасности в очень ограниченном пространстве.

На Пекинском автосалоне концепт будет показан вместе с седаном #6 EHD, созданным для рынка Китая командой дизайнеров Mercedes-Benz Global Design и напоминающим удешевленный Mercedes EQE.

Операция «Наследник»: УАЗ вспомнил несостоявшийся проект 3170

Раскрыты важные особенности новых BMW X7 российской сборки

Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda