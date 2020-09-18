Hyundai отметит юбилей Solaris в России особой версией

По предварительным данным, базой для юбилейных автомобилей станут «средние» комплектации Active Plus и Comfort. Внешне такие «Солярисы» будут отмечены решёткой радиатора от богатой версии Elegance в цвете «тёмный хром», легкосплавными дисками размерностью 15 дюймов и шильдиками с надписью «10 лет».
По умолчанию автомобилям спецверсии будет положена диодная оптика, климат-контроль, кожаный обод руля и форсунки омывателя с обогревом.
Фото: Motor.ru
Двигатели те же, что у стандартного Solaris – это 1,4-литровый и 1,6-литровый бензиновые моторы мощностью 100 и 123 лошадиных силы соответственно. Пару им составляет «механика» или автомат.
Всего Hyundai выпустит около шести тысяч таких Solaris. Их стоимость, а также дата появления на рынке пока неизвестны. Обычный седан доступен в России по цене от 775 000 до 1 206 000 рублей.
Ранее на этой неделе Hyundai представил кроссовер Tucson четвёртого поколения, переживший радикальные изменения экстерьера и интерьера и получивший несколько гибридных силовых установок. До европейских дилеров Tucson доберётся в начале 2021 года.