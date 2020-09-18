Hyundai отметит юбилей Solaris в России особой версией

По предварительным данным, базой для юбилейных автомобилей станут «средние» комплектации Active Plus и Comfort. Внешне такие «Солярисы» будут отмечены решёткой радиатора от богатой версии Elegance в цвете «тёмный хром», легкосплавными дисками размерностью 15 дюймов и шильдиками с надписью «10 лет».

По умолчанию автомобилям спецверсии будет положена диодная оптика, климат-контроль, кожаный обод руля и форсунки омывателя с обогревом.