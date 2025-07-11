Sollers резко сократит производство из-за падения авторынка

Sollers резко сократит производство из-за падения авторынкаКомпания подстраивается под рынок, который в этом году заметно просел
Несмотря на сокращение плана производства примерно на четверть, «Соллерс» не собирается менять график. Пока завод продолжает работать полную неделю.
«Тем не менее мы работаем по графику полной рабочей недели и реализуем программы оптимизации издержек, чтобы нивелировать эффект от ожидаемого снижения объемов продаж», — сообщили в пресс-службе Sollers.
Более того, компания запускает новые продукты. Так, несколько дней назад на конвейер в Елабуге встал минивэн SP7 (он же китайский JAC Refine RF8) — четырех- либо семиместный MPV с бензиновым мотором мощностью 237 лошадиных сил. В продаже новый однообъемник появится осенью.
С января по июнь 2025 года продажи легких коммерческих машин «Соллерса» снизились на 28,4 процента до 3,2 тысячи единиц, подсчитали в «Автостате».
Не лучше дела идут у ГАЗа: в июне спрос в годовом сравнении просел на 44 процента. На этом фоне Горьковский автозавод расширяет оснащение автомобилей: «ГАЗели» и «Соболи» обзавелись сначала подушками безопасности, а затем системой курсовой устойчивости.