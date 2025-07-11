Sollers резко сократит производство из-за падения авторынка

Компания подстраивается под рынок, который в этом году заметно просел

Российский Sollers объявил о снижении объемов выпуска автомобилей. По итогам нынешнего года компания прогнозирует падение рынка легких коммерческих машин на 23–25 процентов. Примерно на столько же упадет спрос и на продукцию Sollers и УАЗа, а потому руководство приняло решение подкорректировать производственный план, пишет «Коммерсантъ».