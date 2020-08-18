«Заряженную» Hyundai Sonata N Line впервые сфотографировали без камуфляжа

Для новинки уже заявлен 2,5-литровый турбомотор в тандеме с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями и перенастроенная подвеска. Опубликованная корейцами фотография подтверждает предположение о том, что версию N Line можно будет отличить от стандартной Sonata по оформлению радиаторной решётки, переднему бамперу, накладкам на пороги и дискам другого дизайна.

«Заряженную» Hyundai Sonata N Line в камуфляже показали американским журналистам ещё в конце прошло года, тогда же появились первые снимки салона. Фотографии опубликовал Motor1.com.