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«Заряженную» Hyundai Sonata N Line впервые сфотографировали без камуфляжа

Премьера новинки запланирована на третий квартал 2020 года

© thekoreancarblog.com
Лиза Будрина
Портал Korean Car Blog опубликовал первую фотографию Hyundai Sonata N Line без камуфляжа. Новинка получил 290-сильный двигатель от Genesis G80, несколько режимов работы ездовой электроники, включая Sport+, а также лонч-контроль. Кроме того, «заряженная» версия будет отличаться от обычной Sonata дизайном.

Для новинки уже заявлен 2,5-литровый турбомотор в тандеме с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями и перенастроенная подвеска. Опубликованная корейцами фотография подтверждает предположение о том, что версию N Line можно будет отличить от стандартной Sonata по оформлению радиаторной решётки, переднему бамперу, накладкам на пороги и дискам другого дизайна.

«Заряженную» Hyundai Sonata N Line в камуфляже показали американским журналистам ещё в конце прошло года, тогда же появились первые снимки салона. Фотографии опубликовал Motor1.com.

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Фото: motor1.com

Sonata N Line должны представить публике в третьем квартале нынешнего года. Пока же N Line-версия имеется у моделей i10, i30 и кроссовера Tucson, а полноценный N-вариант без приставки «Line» у i30 и Veloster. Из «заряженной» линейки в России доступен только хэтчбек i30 N и Tucson N Line. Доберётся ли до нашего рынка Sonata N Line, пока неизвестно.

В России Sonata нового поколения продаётся с осени 2019 года: для модели доступны 150-сильный двухлитровый агрегат или 180-сильный объемом 2,5 литра. Оба работают с безальтернативной шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Цены стартуют от 1,5 миллиона рублей.

Источник: Korean Car Blog