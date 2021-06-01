Российский Kia Sorento обзавелся новым топовым мотором

О том, что гамма кроссовера пополнится 3,5-литровым «атмосферником», стало известно еще осенью прошлого года: тогда информация о нем появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС).

Новый мотор стал третьим в гамме российского Kia Sorento и составил компанию бензиновому 2.5 MPI мощностью 180 лошадиных сил (232 Нм крутящего момента) и 2,2-литровому дизельному CRDi, выдающему 199 сил (440 Нм).