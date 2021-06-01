Российский Kia Sorento обзавелся новым топовым мотором

О том, что гамма кроссовера пополнится 3,5-литровым «атмосферником», стало известно еще осенью прошлого года: тогда информация о нем появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС).
Новый мотор стал третьим в гамме российского Kia Sorento и составил компанию бензиновому 2.5 MPI мощностью 180 лошадиных сил (232 Нм крутящего момента) и 2,2-литровому дизельному CRDi, выдающему 199 сил (440 Нм).
Двигатель Smartstream Lambda III, занявший место на вершине гаммы, развивает 249 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента, работает в связке с восьмидиапазонным гидромеханическим автоматом и полным приводом. На разгон с места до «сотни» Sorento с таким мотором тратит ровно восемь секунд (на 1,2 секунды меньше, чем кроссовер с «дизелем»), а максимальная скорость составляет 210 километров в час (+5 километров в час). Расход топлива в комбинированном цикле WLTP — 10 литров на 100 километров.
Двигатель V6 доступен только в четырех комплектациях, начиная со средней Luxe. Стоимость Kia Sorento с новым мотором указана в таблице ниже.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Luxe
|2 959 900
|Prestige
|3 169 900
|Premium
|3 369 900
|Premium+
|3 519 900
Kia Sorento четвертого поколения появился на российском рынке осенью прошлого года. С момента старта продаж корейская марка продала в стране почти семь тысяч кроссоверов, а с января по апрель 2021 года – 4388 экземпляра. Бессменным лидером продаж Kia остается «бюджетник» Rio, на котором в нынешнем году остановили выбор 31634 жителя России.