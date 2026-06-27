Сотрудникам Mercedes-Benz в Германии предложили поработать бесплатно

Это изменение, по данным издания, приведет к увеличению годовой нагрузки примерно на 260 часов на каждого сотрудника без соответствующей компенсации.

Одновременно компания приняла решение приостановить выплату бонуса, который являлся частью коллективного договора и составлял 18% от ежемесячного оклада. Изначально премия должна была быть выплачена в июле, однако ее перенесли на следующий год. Это решение затрагивает около 90 тыс. работников и было принято без предварительного согласования с профсоюзом.

Председатель производственного совета Эргюн Люмали, выражая настроение рабочих, раскритиковал планы руководства, заявив, что это «неубедительная концепция для будущего». Он отверг идею о том, что конкурентоспособность можно повысить за счет удлинения рабочего времени без оплаты, и подчеркнул, что компании необходимы инновации, привлекательные продукты и квалифицированные кадры.

Финансовые трудности Mercedes связаны с пошлинами, снижением спроса на электромобили и проблемами на китайском рынке. В 2025 году скорректированная прибыль автомобильного подразделения Mercedes-Benz Cars упала с 8,7 млрд евро до 4,8 млрд евро, а общая прибыль группы снизилась с 13,7 млрд до 8,2 млрд евро.

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